男拔力挫張振興　籃球精英賽第7度封王

「全港學界精英籃球比賽」男子組決賽周日（16日）舉行，張振興伉儷書院時隔6年再闖決賽大戰上屆亞軍拔萃男書院，今屆賽事移師啟德體藝館上演，吸引大批球迷入場，WNBA球星莎賓娜伊奈絲古亦成為座上客，氣氛熾熱。最終男拔以70：52擊敗張振興，第7次奪得冠軍。

張振興甫開戰領先4：0，惟男拔站穩陣腳後頻頻搶截得手，打出8：0攻勢。上場對英華轟22分的薛展文之後連入4分，助張振興追至8：8平手，惟男拔繼續大打快攻，陳文滔強攻對手顏色地帶，單節轟9分，助球隊以19：10領先。

第2節，男拔先有梁子健命中「三分彈」，其後陳偉邦憑速度優勢突破上籃，拉開13分差距。張振興林曉楓轟入三分波，其後亦有盧偉傑連取4分，不過男拔可謂全民皆兵，梁子健和陳文滔兩邊底角三分，加上鄭祉活兩次中距離得手，男拔半場領先36：23。

易籃後，張振興薛展文再度挺身而出，命中兩球三分波，其後盧偉傑、黎港生上籃得分，林曉楓亦搶截得手快攻上籃，力追至落後9分。男拔後備上陣的內外開弓連轟5分，助球隊以繼續領先。

美國女籃奧運金牌功臣之一、WNBA球星莎賓娜伊奈絲古於比賽第4節來到現場，隨即將比賽氣氛推至頂點。男拔此節亦重新注入活力，陳文滔兩度上籃得手，其後與陳偉邦聯手打出7：0攻勢，將比分愈拉愈開。張振興未有放棄，盧偉傑拚了最後一點力氣剷籃得分，薛展文再有三分進帳，最終男拔以70：52取勝，第7次奪得精英賽冠軍。

男拔的陳文滔勇奪全場最高22分，另加7個籃板3次助攻。鄭祉活緊隨其後轟13分，另有5籃板4助攻。中鋒黃浩霆取9分10籃板5助攻，帶病上陣的陳偉邦亦有7分4籃板進帳。張振興則有3人得分上雙，薜展文今場被盯緊，三分球命中率急降，全場15中3取15分，林曉楓和盧偉傑各取14及12分。