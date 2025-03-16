英聯盃決賽！利物浦鬥紐卡素「細」均力敵

溫布萊球場上演英聯盃王者之戰，由利物浦硬撼「喜鵲」紐卡素。衞冕嘅「紅軍」啱啱喺歐聯激戰出局，信心受損之餘亦未回得切氣，遇上防守硬淨嘅紐卡素，非常惡啃，加上近屆決賽旺少交收，預計今仗都係形勢緊湊，2.5球入球細係明智之選。（無綫myTV SUPER周一凌晨零時30分直播）

利物浦今季原本順風順水，聯賽冠軍亦坐定粒六，可惜啱啱喺歐聯16強次回合，同巴黎聖日耳門激戰120分鐘仍然打和，最終更互射12碼輸1比4出局，唔單止3冠夢碎打擊士氣，體能消耗仲好大，最慘係傷埋右閘阿歷山大阿諾特，賠了夫人又折兵。

有見及此，今場主帥施洛會喺戰術上作出調整，查實佢哋今季經常刻意拖慢節奏，誘敵深入，睇準機會先拮你一刀，既可贏波亦可慳力，往往能穩中求勝，喺依家體力尚未恢復情況下，相信「紅軍」今仗會照辦煮碗。

另邊廂，紐卡素自從1955年勇奪英足盃後，經歷了長達70年未嘗國內頂級賽事冠軍滋味，球隊上下都希望打破錦標荒。可惜臨陣遇上傷停困擾，前鋒安東尼哥頓因在3月頭英足盃對白禮頓領紅牌，需停賽3場而無緣決賽，另一主力利維斯賀爾更重創提早收咧，陣容不整。不過「喜鵲」勝在防守穩健，單計英聯盃近7仗法定時間僅失3粒，其中6場開2球或以下，而且抖足一周，體能上比上周中踢足120分鐘嘅利物浦有着數。

翻查紀錄，近4屆英聯盃決賽，法定時間都是1球起、2球止，包括「紅軍」喺上屆及2022年同「車仔」喺法定時間互交白卷，以及2023年「喜鵲」以0比2輸畀曼聯，可見兩軍每逢出戰決賽場合，例必小心翼翼，2.5球細盤不妨再追。

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