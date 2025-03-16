落「車」有運行　卡沙迪首次入選意大利

卡沙迪(左)為拖連奴上陣6場意甲入1球及1次助攻。(Getty Images)

繼「脫魔重生」定律後，原來落「車」都有運行，卡沙迪2月初被車路士出售去拖連奴後，憑出色表現，獲得意大利國家隊主帥史巴列堤垂青，首次入選大國腳名單，將出戰嚟緊歐國聯8強兩回合對德國。

史巴列堤公布新一期國家隊25人大軍名單，有2位球員首次入選，分別為卡沙迪、阿特蘭大左後衞路基利，2人同樣22歲。當中以卡沙迪入選最令人驚喜，呢位中場曾於2023年U20世青盃協助意大利獲得亞軍，佢射入7球，獲得神射手及最佳球員獎，被譽為意大利未來希望。

不過，卡沙迪效力車路士期間，大部分時間被外借去雷丁同李斯特城，今季長坐冷板，拖連奴2月初以1,500萬歐元(約1.27億港元)收購呢位新星。

卡沙迪立即成為拖連奴主力，上陣6場意甲入1球及1次助攻，協助球隊取得3勝2和1負，包括周日(16日)凌晨贏安玻里1比0。拖連奴近4場聯賽取得3勝1和，卡沙迪同中場拍檔森梅利列斯一齊入選意大利名單。

由於國際米蘭左翼衞費達歷高迪馬高受傷落選，令路基利首次獲徵召，另外2位阿特蘭大球員列迪古、丹尼爾馬甸尼亦有入選。意大利將於3月21日凌晨歐國聯8強首回合主場對德國，3日之後作客踢次回合。