賽前發燒考DSE體育　陳偉邦為男拔拚盡吐烏氣

上屆男拔不敵英華奪得亞軍，眾將默默耕耘，今屆賽事捲土重來，捧走苦等7年的冠軍寶座。中六生兼隊長陳偉邦賽後與陳文滔、鄭祉活等人哭作一團，之後和場內的拔萃支持者吶喊口號，為學界生涯劃上完美句號。

4強賽發高燒仍堅持上陣的男拔主力陳偉邦今場繼續帶病出戰，賽前他更要應考DSE體育科，擲完鐵餅、跑過400米後才趕至球場。難關一個接一個，最終如願和隊友收穫苦等多年的總冠軍，今場取得7分的陳偉邦賽後雙眼通紅地說：「第7冠，是我們每一個努力的成果。上年我5犯離場，今天同樣不容易，上半場錄得3犯，之後在板凳坐了一節半，心裡覺得好難受。賽前發燒38.7度，半場開始頭暈，好開心男拔有很多球員挺身而出，證明這支球隊每個球員都有能力。可以在這個如此壯觀的場館、在這麼多觀眾支持下贏到比賽，是一個完美的結局。」

面對質疑，男拔只想用表現說話，陳偉邦說：「我們常被外界說『買人』，問心我一蚊雞都沒有收，我都要付學費讀書。我只是一個熱愛打籃球的人，如果有一間學校可以給你最好的資源，為什麼我不可以轉校？不要將球員說得像物品一樣，其他學校也會這樣收生吧，為什麼只說拔萃呢？」

今屆精英賽賽期與DSE考試重疊，「阿邦」苦笑道：「我明白學界想辦決賽周推廣新場館，但如果能早一點舉行會更好，中六考生無須兼顧太多。今日考試時，我都跑慢一點，因為擔心『扯盡』比賽時會抽筋……」

至於贏球功臣、今場轟22分的陳文滔賽後感謝隊友互相支持，能和一班「兄弟」贏得冠軍，為學界留下了最美好的回憶：「上年輸了，有人會說我們贏學界決賽只是幸運，今年證明大家可以為冠軍付出所有，在這個美麗的場館贏得勝利。今場是我為拔萃最後一場比賽，所以我一定要盡全力貢獻給拔萃。好開心可以和一班兄弟贏得冠軍，來到最後一場比賽，有點捨不得大家。」