校際帆船節　哈羅香港國際學校金組封王

由香港遊艇會主辦的「校際帆船節」，一連兩天(15及16日)假中途島水上運動訓練中心對出海域上演。(相片由香港遊艇會提供)

由香港遊艇會主辦的「校際帆船節」，一連兩天(15及16日)假中途島水上運動訓練中心對出海域上演。經過72場循環賽，得分最高的頭8名參賽隊伍，排名1至4位進入金組，第5至8位則於銀組競組。最終，哈羅香港國際學校隊伍於金組大熱封王，而法國國際學校則於銀組稱霸。

賽後，哈羅香港國際學校三位舵手之一的黄子晏在訪問中指出，對贏得今次賽事格外興奮，事關他們在兩日所有賽事全勝，表演相當出色。另一位女舵手黄子曦就謂與船員的良好溝通，以及默契是致勝關鍵，全體成員期望明年再度參戰，力求衞冕。

法國國際學校兩位隊長Sienne Thiry及Tomoe Thiry表示於銀組奪冠感到高興，尤其今年他們聯同多位較年輕的新手上陣，薪火相傳下一同奪魁，意義非凡。

今年參賽學校陣容鼎盛，錄得18間本地、中國內地及國際學校合共147位帆船運動員參戰。本地學校有賽馬會體藝中學、天主教南華中學等；國際學校方面就有法國國際學校、德瑞國際學校等派員參賽；深圳的萬科海沙書院派出精兵南下挑戰，並於金組勇奪殿軍，同樣來自深圳的梅沙雙語學校則於銀組摘季。

【校際帆船節成績】如下：

金組

冠軍：哈羅香港國際學校

亞軍：香港學堂國際學校

季軍：香港國際學校

殿軍：萬科梅沙書院

銀組

冠軍：法國國際學校

亞軍：弘立書院

季軍：梅沙雙語學校

殿軍：香港學校風帆協會