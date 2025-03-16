甘梓澄爆發轟31分　協恩擊敗裘錦秋實現10連霸

全港學界精英籃球比賽周日（16日）上演決賽大戰，協恩中學憑甘梓澄爆發轟31分，以85：53擊敗裘錦秋中學（葵涌），連續10年稱霸賽事。

協恩4強火力全開，以116：28大勝拔萃女書院，裘錦秋則以56：51擊敗中華基督教青年會中學，時隔22年重返精英賽決賽，同樣士氣如虹，「師兄」兼南華奪冠功臣曾湛元、蘇柏軒等亦來撐場。

今場首節協恩有甘梓澄爆發，5射5中單節轟14分，命中率高達100％！效力女甲福建的裘錦秋中鋒戴欣婷亦手感不俗攻入9分，首節協恩領先25：15。第2節裘錦秋加強防守，戴欣婷把握身高優勢再轟8分，另外韓芷澄亦投進球隊今場第一記三分波，此節打出16：18，半場落後31：43。

中場休息時，WNBA球星莎賓娜伊奈絲古（Sabrina）和甲一「MVP」曾湛元參與互動遊戲。Sabrina用廣東話說了一句「大家好」之後，就和兩位學界三分射手合力在限時內射波，她更一顯身手輕鬆入20分。她多謝香港球迷的支持，並鼓勵學界籃球員：「我在這裡獲得很多愛和支持。這場比賽還未結束，大家要繼續努力，相信自己。另外希望你們可以寫下你的目標，然後努力去實現。」

易籃後，協恩2分半鐘打出8：0，裘錦秋隨即叫暫停，馮家晴、戴欣婷、朱玟慈連追6分，追至37：51。戴欣婷遭協恩「double team」，但亦轟入三分波振士氣，此節協恩拉開至61：42。落後的裘錦秋第4節拚盡所有，馮家晴命中三分波後博得「and 1」，個人連得8分，惟協恩火力源源不絕，甘梓澄和梁瑞昕聯手打出15：1攻勢，短時間內拉開30分差距。最終協恩以85：53拿下勝利，實現10連霸壯舉。