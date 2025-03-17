鄧俊文吳芷柔瑞昌賽奪冠　相隔6年二人再踏最高頒獎台

中國瑞昌羽毛球大師賽周日（16日）於江西省瑞昌市體育公園體育館上演決賽，屬世界羽聯超級100賽。港隊混合雙打組合鄧俊文／吳芷柔勇奪冠軍，相隔6年二人再次踏上頒獎台頂峰。

鄧俊文／吳芷柔曾於2019年搭檔，先後在泰國大師賽超級300取得季軍及中國陵水羽毛球大師賽超級100奪得冠軍。直至今年年初，二人再次合作出戰世界羽聯世界巡迴賽，雖然前幾站的成績未如理想，但經過一段磨合期後終現成果。「鄧吳配」今站瑞昌大師賽以7號種子身份參賽，首兩圈先後力挫馬來西亞組合賴俊呈／黎庭岑，及國羽代表商亦辰／林芳靈晉級。八強再次遇上上月在青島進行的亞洲混合團體錦標賽八強對手中國組合李泓毅／鮑驪婧，港將以兩局26-24、21-16勝出。

準決賽面對國羽新生代組合，2022世青混雙亞軍得主廖品逸／黃可欣，雙方鬥至決勝局，鄧俊文／吳芷柔以21-13、16-21、21-10擊敗對手。決賽對手是中國另一新生代組合，8號種子章涵宇／唐睿芝，首局初段形勢緊湊，但港隊站穩腳後採取主動攻勢，將比分拉開至10-5。雖然國羽一度追近比分，但「鄧吳配」憑較穩定發揮，以21-17先取首局。第二局形勢相反，國羽一度將比分拉開至10-5，但「鄧吳配」咬緊牙關一口氣連追5分至10平手。惜港隊在技術暫停後有較多失誤，被對手以21-18扳回一成。

決勝局，港隊稍佔優勢，一度連取5分半局頒先11-7。交換場區後，鄧俊文／吳芷柔憑藉靈活的調動進一步擴大比分，最終以21-17、18-21、21-12勝出。繼2019年後，二人再次在世巡賽奪得冠軍。