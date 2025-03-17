安祖娃轟走「世一」再捧盃　刷新WTA歷史

最近成為女子網壇話題的17歲美少女安祖娃，周日(16日)在印第安韋爾斯網球大師賽延續神奇力量，力挫世界「一姐」莎芭蘭嘉笑到最後，更成功連奪兩項WTA 1000級賽事錦標。

被譽為是「下一個舒拉寶娃」的安祖娃，在女單決賽硬撼「世一」先落後一盤的情況下，以2比6、6比4、6比3成功逆轉捧盃；這位俄羅斯小女孩捧起冠軍獎盃時笑不攏嘴:「我想多謝自己，感謝自己拼到最後，感謝自己始終堅信不疑，感謝自己永不放棄。」

安祖娃續稱:「我嘗試像一隻兔子般的奔跑，因為莎芭蘭嘉不斷的進攻，真是非常困難。」安祖娃擊敗白羅斯的三屆大滿貫冠軍莎芭蘭嘉，並將個人的連勝紀錄擴大至12場。同時，也是WTA史上這個級別(僅次於四大滿貫)的第3位以17歲之齡在此奪標的年輕冠軍，過去軒芝絲在1998年及S威廉絲於1999年曾試過。

在最新世界排名升上職業新高第6位的安祖娃，今次捧盃刷新了多項紀錄，她於準決賽淘汰了世界「二姐」施華德，繼而在決賽力挫「世一」，也成為了WTA史上第2位在大師賽連續擊退世界前二球手的最年輕冠軍，奧斯汀（Tracy Austin）於1979年以16歲之齡曾經一口氣擊敗了當時世界排名頭兩位的艾華特及娜華蒂露娃。

安祖娃下一站將出戰邁阿密大師賽，如果她在那裡也奪冠，將成為史上最年輕（不論男女）在同一年贏得印第安韋爾斯及邁阿密「陽光雙賽」的盟主，向史冊進發。

至於莎芭蘭嘉賽後表示:「我是自己打敗自己，我在很多重要分數上出現了很多無壓力犯錯，並讓她愈打愈好。」