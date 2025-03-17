香港隊　U22出發緬甸友賽　再補選龍梓軒

為備戰9月份的U23亞洲盃外圍賽，男子港隊U22將會赴緬甸仰光，與當地國家隊進行兩場國際友誼賽，大軍周一（17日）早上正式啟程。當中出發前才獲補選的小將龍梓軒，更屬首次代表港隊出賽，他直言感到興奮和開心，自己將視今次為一個學習機會，並會盡力表現自己。

港隊U22早前決選21人，惟先有周子謙因傷退隊，補選曾俊軒；直至上周日（16日），宋紘毅同因受傷關係未能隨隊，足總宣布由龍梓軒頂替其位置。而是日除了不在香港落班的曾以行、曾樂圖、米高和杜俊暉外，其餘17名球員連同主教練戴雅諾、港隊技術總監莫寧、早前辭任冠忠南區主帥一職的助教楊正光等職員，皆從香港一同出發；大軍會先飛抵泰國曼谷，之後再轉機前往緬甸。值得一提，戴雅諾、莫寧在完成兩場友賽後，將直接飛到新加坡，會合稍後出戰亞盃外的大港腳。

效力九龍城的後衞龍梓軒突然獲補選，他笑言今次為自己首次代表港隊出賽，自己感到相當興奮和開心：「細個一直好想代表港隊，但之前唯一一次，都只係跟過U19喺香港集訓，出發比賽就真係第一次。去到第3年踢超聯，由冇人識到有機會踢港隊，今次對我嚟講係好大鼓舞，同埋屬於一個肯定，令自己將來更有信心。」提到今次目標，龍梓軒表示盼能夠從中吸收經驗：「作為港隊初哥，我諗當係一次學習機會，畀自己見識下其他國家水平。當然做球員都想爭取落場，我會盡力表現自己。」

至於擁有大港腳經驗的東方中場馬希偉（Timmy），則笑言比較擔心安全問題，惟稱自己仍會全力以赴：「我諗唔使突登上網搵，都知緬甸唔太安全，自己都唔會周圍走，唯有盡量留喺酒店睇戲、休息吓。不過我唔會話嚟當放假，一定會繼續保持專注，希望嚟緊有得出場同入波，幫港隊贏晒兩場友賽。」