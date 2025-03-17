巴塞落後2球絕地反勝　超級後備創造奇迹

周一(17日)凌晨西甲上演爭標關鍵大戰，巴塞隆拿作客馬德里體育會，喺先落後2球劣勢下，戲劇性連轟4球反勝4比2，其中後備上陣嘅費倫托利斯梅開二度，成為創造奇迹嘅大功臣。巴塞贏波後，以得失球壓倒踢多1場嘅皇家馬德里重返榜首。

馬體會喺歐聯出局後，今場決心十足，祖利安艾華利斯完半場前先拔頭籌；踢到70分鐘，馬體會再由阿歷山大索洛夫射成2比0，形勢大好。不過巴塞最後20分鐘突然醒覺，2分鐘後羅拔利雲度夫斯基追番1粒，後備登場嘅費倫托利斯78分鐘頭槌頂成2比2。

氣勢如虹嘅巴塞愈戰愈勇，補時2分鐘拉明耶馬右路突破後勁射，省中對方球員入網；馬體會之後空群反撲，更因後防失誤被費倫托利斯再入多球，巴塞最終戲劇性贏4比2，向西甲冠軍邁進一大步。

巴塞三叉戟拉明耶馬、羅拔利雲度夫斯基同拉芬夏比洛尼無堅不摧，費倫托利斯只能成為大後備，今季32次上陣有22次係後備入替，但仍然交出13個入波，平均每90分鐘就入1球。巴塞教練費歷克賽後表示：「費倫托利斯係神奇球員，佢練習表現好好，永遠交出100%。我哋有正選11人，但所有後備球員都準備好，呢個情況非常理想。」