英格蘭領隊一樣掂！　艾迪侯域捧盃念亡母

紐卡素喺英聯盃決擊爆冷擊敗利物浦，拎到56年來首個冠軍、70年來第1個本土賽事錦標，曾經受到質疑嘅領隊艾迪侯域吐氣揚眉。47歲嘅艾迪侯域成為2008年嘅夏利列納後，17年來首位喺英格蘭奪冠嘅「土炮」教頭，成為英格蘭領隊之光。

英超近年都被外籍領隊壟斷，樸達、艾拿戴斯、林柏特、戴治等本土教練都「唔入流」，就算艾迪侯域喺2021年接替布魯士執教紐卡素，亦只係執西班牙領隊艾美利嘅「二攤」。近年亦有傳紐卡素想請摩連奴、安歷基等名帥執教，「襯」番球會嘅雄心壯志。

不過，之前只教過般尼同般尼茅夫嘅艾迪侯域，就默默打造紐卡素成為一線勁旅，今次捧盃更打破英格蘭領隊長達17年嘅「冠軍荒」，對上一個喺英格蘭贏得重要錦標嘅土炮主帥，係哈利列納喺2008年率樸茨茅夫捧英足盃，而對上一個贏英聯盃冠軍嘅本土領隊，就係2004年米杜士堡嘅麥卡倫。

艾迪侯域喺捧盃後感觸表示：「捧盃後會先諗起球員同職員，同埋一啲已經唔喺度嘅人。我就諗起我媽媽同家人，係佢嘅犧牲同努力，畀我從細就過好嘅生活。我一直想令家人自豪，我有3個細路，我想令佢哋覺得驕傲。」艾迪侯域媽媽Anne喺2012年因病去世，據報Anne曾經帶細個嘅艾迪侯域參加溫布萊球場觀光團，今次喺溫布萊奪冠份外有意義。