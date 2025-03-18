拳擊有望續留奧運！本周表決為2028洛杉磯賽項

拳擊有望重返奧運舞台！國際奧委會（IOC）執委會建議將拳擊運動納入為2028年洛杉磯奧運的比賽項目之一，本周會進行表決。

IOC主席湯瑪士巴治周一宣布，預計拳擊將繼續成為奧運的比賽項目，由新獲認可的世界拳擊總會（World Boxing）負責舉行比賽，而本周在希臘舉行的國際奧委會全體會議上將進行投票，巴治表示:「我非常有信心，大會將會通過這項決議，讓全球的拳擊選手確保，只要他們所屬的國家地區協會獲得世界拳擊總會的認可，就能參加2028年洛杉磯奧運的爭逐。」

成立新的全球機構是拳擊運動躋身下屆奧運會的最大障礙。過去國際拳擊協會（IBA）因管理、財務、裁判及道德等問題，於2019年被暫停擔任拳擊運動的世界管理機構，其後兩屆奧運會的拳擊運動管理都是由國際奧委會負責；隨後，俄羅斯領導的國際拳擊協會因未能實施改革亦於2023年6月被剝奪其地位。

去年巴黎運上，國際奧委會與國際拳擊協會就因阿爾及利亞的卡莉芙及中華台北的林昱婷兩位拳手的參賽問題而發生爭執，國際協會在2023年世錦賽以性別問題，中途禁止了這兩位拳手參賽，但IOC卻允許他們參賽，而二人最終均在各自級別獲得金牌。

新成立的世界拳擊總會於2023年4月正式成位，目前擁有五大洲約84名成員。該會會長雲德禾斯特（ Boris van der Vorst）周一對此表示消息歡迎：「這對於奧運拳擊運動來說是一個很重要的決定，讓拳擊續留奧運再近一步，這個決定將令世界各地參與拳擊運動相關的所有人都會歡迎，因為拳擊運動續成為奧運的一部份，對未來相當重要。」他亦感謝IOC執委會的信任，並希望本周能取得好消息。