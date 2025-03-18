首次倒戈　澳門主帥郭嘉諾：希望入港隊波

港隊將於周三（19日）出戰國際友誼賽對陣澳門代表隊，周二（18日）傍晚於旺角大球場舉行賽前記招，澳門隊主帥郭嘉諾首度「倒戈」領軍出戰，「嘉諾Sir」形容可以與港隊正面交鋒是無上光榮，期望今仗能展現澳門隊的競爭性，目標於旺角場攻破港隊大門。

45歲的港帥郭嘉諾曾執教港隊青年軍、港超聯球隊及台甲隊伍，於2024年11月接任澳門男子隊主教練一職，今仗是自他上任5個月以來首度與港隊正面交鋒，「嘉諾Sir」表示感到既光榮又期待，會以平常心看待今場友誼賽：「我覺得都係一場普通友誼賽，當然作為香港人有機會對番港隊，對我嚟講係無上光榮，但我而依家作為澳門隊嘅主教練，我一定會帶領一班球員嚟到旺角場，展現澳門隊嘅競爭性同拼勁。原本上年尾東亞外我應承過班球員，如果喺啟德贏到關島，就會喺大球場踢決賽，今場係一個好好嘅機會，估唔到咁短時間就可以對陣香港隊，彌補上次嘅遺憾。」

目前世界排名為第193位的澳門，較港隊低38位，「嘉諾Sir」承認兩隊的排名及整體實力有明顯差距，但賽前球隊已進行充分的戰術分析，熟知港隊踢法風格，並於月初已與深圳新鵬城預備隊進行友誼賽以備戰，目標是於今仗盡力取得入球：「始終我比較熟悉香港隊踢法，上年尾踢東亞外圍賽嗰陣時，已經一早做咗香港隊嘅分析，基本上今場波唔會齋泊大巴，或者刻意追求控球權，我希望可以製造更多嘅攻勢，展現進攻嘅效率，喺旺角場入到波。」郭嘉諾表示有許多U23球員入選是次大軍名單，他相信這批年輕球員將是澳門隊未來的核心，並計劃在接下來的一到兩年內，將他們培養成為球隊的常規正選成員，助於提升澳門隊的整體實力基礎。

另外，「嘉諾Sir」最近於本地電視台以主教練身份，出演一檔女子足球隊的綜藝真人秀，他表示拍攝是在半年前進行，現在的重心仍然是專注於澳門隊的職務：「球隊今年初開始都已經對比賽做咗好多準備，節目拍攝係我上任之前嘅事，所以基本上係冇衝突。」