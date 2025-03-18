【女子歐聯】阿仙奴女足上盤開畀「里」睇

女子歐聯8強首回合，皇家馬德里女足主場惡鬥阿仙奴女足。皇馬女足以小組次名出線，而且近3次對女英超球隊均輸波而回，今場即使主場應戰，亦未必有甜頭，阿仙奴女足弗爆，近5場女歐聯全勝，作客小讓平半，捧「女子兵工廠」上盤。（周三凌晨1時45分開賽）

皇馬男足就有「歐聯DNA」，不過女足實力就差少少喇，佢哋自2021/22年球季後，連續兩屆女子歐聯分組賽出局，今屆捲土重來，雖然對住川迪女足同些路迪女足都贏波，但小組兩對車路士都輸晒，實力與一線球隊仍然有距離。

阿仙奴女足喺歐聯開局唔靚，首場分組賽作客以2比5不敵拜仁慕尼黑女足，不過之後5場全勝，包括最後一場分組賽，喺主場3比2贏番拜仁女足，藉此取得首名資格殺入8強。

「廠女」於荷蘭女球王美迪瑪他投後，反而激起其餘中前場多名球員數胡能力，包括西班牙女足隊長卡丹堤、英格蘭射手阿歷西亞蘿素等，令對手更防不勝防，球隊剛於女子英足盃8強出局，女子歐聯更加會落力搏殺，讓得起實力一般嘅皇馬女足，上盤係不二之選。

更多賠率：