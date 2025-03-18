田總頒獎禮　跨欄新星張紹衡首奪年度最佳

中國香港田徑總會（田總），周二（18日）假龍堡國際舉行第74屆執委就職暨周年頒獎典禮，最終男、女子跨欄運動員張紹衡和呂麗瑤，奪得「2024年度最佳運動員」獎項。

2024年度共有62名侯選運動員競逐4個獎項，男子短跑代表吳君浩（Magnus）奪得男子青年最佳運動員，跳遠女將賈慧妍奪得女子青年組最佳運動員，兩人均是第一次獲得此獎項。現就讀香港大學的吳君浩，去年8月於世界青年U20田徑錦標賽男子200米跑出21.27秒，同時成為香港史上首個晉級決賽的運動員，最終他收穫第7名創香港最佳成績。至於賈慧妍則在亞青賽打破自己保持的U20港績，奪得銅牌。

至於公開組最佳運動員，由兩位跨欄運動員張紹衡和呂麗瑤所得。張紹衡2024年6月泰國田徑錦標賽男子110米欄以13秒86奪金，5月更在香港錦標賽造出個人最佳時間13秒77，距離香港紀錄只差0.03秒。呂麗瑤則在亞洲室內田徑錦標賽女子60米欄奪得銅牌，目前正於美國特訓，爭取奧運資格。

首次在成年組獲得最佳運動員獎的張紹衡表示：「好開心和驚喜可以得獎，下個目標是5月南韓舉行的亞錦賽，11月的全運會亦希望取得資格參賽，挑戰香港紀錄。」

男女子最佳運動員同為跨欄項目，張紹衡直言感到鼓舞：「男女子『星中之星』都是由跨欄運動員得獎，對我們來說是很鼓舞的事，香港跨欄運動員不比亞洲、甚至世界級運動員差，努力追趕其他地方的運動員。呂麗瑤現正在美國訓練，大家都好努力向更遠的目標進發。」