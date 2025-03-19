黃澤林獲正賽「外卡」出戰邁阿密　爭寫歷史

美國網球「陽光雙賽」隨着印第安韋爾斯大師賽落幕，另一個邁阿密大師賽於周三（19日）即將展開，香港名將黃澤林（Coleman）迎來好消息，獲得正賽「外卡」參戰，連續兩年在這項ATP 1000級賽事亮相，首圈將挑戰世界排名82位的德國球手艾米亞(Daniel Altmaier)。

去年Coleman獲得「外卡」參戰邁阿密的外圍賽，並且連贏兩仗，成為首位躋身大師賽正賽的男單港將，時隔一年，他再次獲賽會給予「外卡」直入正賽，目前世界排名182的黃澤林，首圈將面對比自己高100位的德國球手艾米亞，力爭創歷史晉級。今次是Coleman繼去年9月上海大師賽後，再次獲得正賽「外卡」參賽，可惜當時他首圈不敵中國新星商竣程。

美國邁阿密網球大師賽於本月19至30日舉行，6屆冠軍祖高域與2022年盟主的西班牙小天王艾卡華斯，有機會在4強碰頭；不過，祖高域最近狀態低迷，能否走得幾遠難以預料，而他宣布將與教練梅萊出戰雙人賽，相信希望寓賽於操；這是祖高域自2019年後首次在這項大師賽上亮相。