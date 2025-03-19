香港隊　旺角場上演「港澳埠際賽」升級版

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周三（19日）晚上假旺角大球場上演「港澳埠際賽」升級版，韋斯活會率領港隊在國際友誼賽，迎戰由郭嘉諾領軍的中國澳門。港隊中場陳肇鈞（Philip）周二（18日）在賽前記招上，盛讚「嘉諾Sir」能力出眾，強調全隊絕不會輕視對手。（港台電視32、on.cc東網周三晚上8時同步直播）

港隊賽前一日繼續在將軍澳足球訓練中心操練，未被列入對澳門大軍名單的伍瑋謙亦有跟操。主教練韋斯活及陳肇鈞收操後出席賽前記招，韋斯活強調為了避免讓球員消耗過多，甚至受傷，今仗會多作調動：「我哋要尊重對手，會派出確保有貨交嘅球員落場，但今場最大目標係幫大家保持狀態，唔好受傷，應付下個星期二對新加坡場『亞盃外』，我哋會做多啲換人，確保有啲球員唔會踢足，唔使消耗太多體力。」惟韋斯活透露，祖連奴腿筋有問題，是役或會缺陣，待進一步檢查，希望他能隨隊作客新加坡。

對於曾帶領港隊高舉「省港盃」的郭嘉諾，Philip表示球隊不會鬆懈，定當全力爭勝：「我哋唔會睇小對手，而且『嘉諾Sir』有自己一套，仲證明過係Work嘅，但大家會保持平常心，做好自己同佢哋鍊過，希望今個國際賽期贏晒兩場！」

應澳門足球總會要求，其代表隊會以「中國澳門」之名稱參與今場國際足球友誼賽，該隊世界排名為第193位，較港隊低38位，對上一場國際賽為去年12月，在「東亞足球錦標賽」外圍賽A組，以1比2不敵關島。值得一提，今年初到東方跟操的後衞蘇顯能、中場李政霖及前鋒梁智誠，均在今次大軍名單中。

19歲澳門中場李政霖周二(18日)代表球隊出席賽前記招，年初曾隨港超球隊東方跟操的他，表示當時的經驗有助他了解香港球員訓練模式及體能需求，期待與港隊交鋒：「1月喺東方跟操觀察到香港職業球員嘅訓練強度同態度，加埋上年喺東亞盃外圍賽如果贏到關島，其實有機會對香港，不過好可惜錯過呢個機會，所以今次係好期待今場賽事。」