劉慕裳親自設計陀飛輪錶　5月亞錦爭3連霸

香港空手道女子個人形「世一」運動員劉慕裳（Grace），日前於K1超級聯賽杭州站勇奪金牌後，周三（19日）於香港與訓練拍檔兼男子個人形世界排名第2選手托利斯（Ariel Torres）出席鐘錶宣傳活動，兩人首次合作，推出兩款陀飛輪手錶。

劉慕裳周日（16日）於K1超級聯賽杭州站擊敗世界排名第2的日本選手尾野真步，聯賽第2站即奪金牌。Grace表示：「上一站我其實我作出一些新嘗試，所以用了另一套拳去應戰，因我不想框死自己。即使輸了但都沒有減弱我的信心，因為我知道自己進步中，今站我對自己表現很滿意，克服了恐懼和緊張的心情。」

劉慕裳4月中將出戰開羅站比賽，之後5月將於亞錦賽爭3連冠，下半年將出戰世運和和世錦賽。她表示亞錦賽不會給自己太大壓力，並說「劍神」張家朗啟發她不少：「張家朗贏奧運金牌之後，被問到衞冕有沒有壓力，他說沒有，因他已經創歷史，今次會放鬆心情去打。我很認同他的說法，所以上屆亞錦賽我就已經改變心態，盡量享受比賽。」

早前Grace與訓練拍檔托利斯，於西班牙與奧運冠軍珊齊絲及其團隊集訓，她表示成效不俗，今年亦會以西班牙為主要訓練基地，以世錦賽金牌為目標奮鬥，她亦特別感謝托利斯為她編排訓練計劃。

今次Grace和托利斯與萬希泉合作推出陀飛輪手錶，有份設計的她，雀躍地介紹手錶加入了很多空手道元素：「手錶上的星辰盤，是紀念我曾經有段日子早上5時起床訓練，到練習結束時已是夜晚，金色則代表運動員追求的目標。那段日子像是懲罰自己，好辛苦，現在我希望欣賞自己多一點。另外錶的外圍亦加了木紋設計，代表我初習空手道時在木板地鍛鍊的刻苦日子，以提醒我練習空手道的初心。」

美國選手托利斯表示，劉慕裳創歷史在亞錦賽衞冕，證明了他為Grace定下的訓練方向正確，今站再次擊敗日本選手奪金是實至名歸：「贏日本選手是非常困難的事，她是真正的世界第一。我對她充滿信心，她絕對有能力贏世界冠軍。」

Grace設計的陀飛輪手錶，錶盤的外圍加入木紋雕刻，還有地墊、腰帶等，而腕錶上有五顆分別是藍、黃、黑、綠、紅色的寶石，代表每位運動員的夢想之地及運動精神。