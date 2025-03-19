【女子歐聯】巴塞火力全開　上盤執到「堡」

今晚女子歐聯8強首回合上演餘下兩仗，較早開賽有禾夫斯堡女足對巴塞隆拿女足，緊接有「英超內訌」曼城女足對車路士女足，究竟邊隊可以先下一城，球迷萬勿錯過！

今晚女子歐聯8強焦點之戰，當然是禾夫斯堡女足對巴塞隆拿女足。禾夫斯堡女足喺A組僅以3勝3負成績次名出線，成績係8強隊伍之中最差，今輪止步屬意料中事。相反，巴塞女足於D組5勝1負首名出線，成績喺各隊中排第3，而且5戰攻入26球，攻力冠絕各隊，大炒對手視作等閒，巴塞女足讓球半、兩球，上盤照捧。（周四凌晨1時45分開賽）

今場係2022至23年度決賽翻版，當時巴塞女足以3比2擊敗禾堡女足捧盃，巴塞女足近年亦稱霸歐洲賽場，近4屆女子歐聯3度捧盃，上屆決賽2比0擊敗8屆盟主里昂，實現2連冠，連同女子西甲同女子西盃奪冠榮膺「3冠后」。巴塞女足今屆朝住3連冠目標進發，以佢哋近5場女子歐聯全勝走勢，今場贏波難度不大。

禾堡女足喺國內同拜仁慕尼黑女足屬同級對手，不過出到女子歐聯賽場表現就差一線，今屆分組賽只得3勝3負，僅憑較佳得失球壓過同分嘅羅馬女足晉級，嚟到8強仲要對住級數頂尖嘅巴塞女足，難望偷雞。

至於巴塞女足今場能否贏2球以上？大家又唔使擔心，事關佢哋近期錄得8連勝，當中近6場贏對手2球或以上，最多嗰場贏8比1，加上近3屆女子歐聯最佳球員佩泰娜絲同邦瑪迪都在陣，質素有保證。禾堡女足則剛喺女子德甲1比3輸畀拜仁女足，仲未回得切氣，相信巴塞女足數佢兩粒問題不大。

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