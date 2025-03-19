香港隊　攻入處子球　李小恆：想令球迷自豪

港隊周三（19日）坐陣旺角大球場出戰2025年首場國際友誼賽，最終淨勝澳門隊2球，兼取得國際賽7連勝，其中首度為港隊A級賽上陣的翼鋒李小恆（Raphael），認為取得處子入球為他奠定信心，希望能繼續令港隊球迷感到自豪。

去年10月取得特區護照的李小恆，今場首度於國際A級賽為港隊披甲兼踢足90分鐘，更成功取得處子球，他表示是莫大的榮幸：「今場係我第一次正式代表港隊出戰A級賽，我覺得非常榮幸，今場對手唔容易應付，其實我都有幾次埋門機會可以拉開比數，但可惜唔算太把握到。最終都可以贏到波，對於下星期作客新加坡嘅比賽嚟講，係一次好好嘅備戰經驗，我知道球迷永遠都喺身後撐我哋，希望可以繼續令港隊球迷覺得自豪，我哋會盡力贏埋落去。」

季中由冠忠南區轉投山東泰山的Raphael，於中超開季後暫未有上陣機會，Raphael認為今仗的入球為他奠定信心：「我已經有好長時間未試過踢足90分鐘，今場比賽令我重新搵番喺場上嘅感覺，我知道自己需要繼續努力，把握機會去展現自己最好嘅一面，希望爭番個球會正選位置。」