佘繕妡世界排名衝上「Top10」！周六出戰NCAA

香港重劍好手佘繕妡（Kaylin），早日於匈牙利布達佩斯舉行的重劍大獎賽躋身8強，在最新公布的FIE世界排名，由原來的第12位衝上生涯新高的第8位。佘繕妡將乘著這股氣勢，與港隊女花代表陳諾思同場出戰NCAA劍擊賽力爭佳績。

賽前世界排名第12位的佘繕妡，今屆布達佩斯站大獎賽以9號種子身份參戰，首兩圈連挫兩位俄羅斯劍手晉級16強，其後再以15：10擊敗韓國劍手林泰希，殺入8強硬撼賽事頭號種子、南韓名將宋世羅，最終港將以10：13惜敗無緣爭標。不過，該仗後「佘佘」收穫21點積分令世界排名攀升4位，在23歲之齡創下個人生涯新高的第8位，首度闖進世界「Top10」。佘繕妡開季至今已經完成5站FIE世界排名賽，除今仗8強外更奪下1金1銅佳績，對比今季前的排名已急升32級。

佘繕妡曾於2022年代表美國聖母大學勇奪NCAA個人賽冠軍，而今屆NCAA劍擊賽於周四（20日）起展開一連4日激戰，小組賽積分最高的4名選手，將直入4強爭奪獎牌。最後一屆參加的「佘佘」將於周六（22日）出戰女子重劍小組賽，近期狀態不俗的Kaylin屆時有望再踏最高頒獎台。Kaylin昨日已經由匈牙利返抵美國進行備戰。

至於巴黎奧運港隊女花代表陳諾思（Daphne），因NCAA劍擊賽與本月21至23日舉行的秘魯利馬大獎賽撞期，Daphne優先選擇出戰NCAA劍擊賽，並以西北大學一年生身份作賽。