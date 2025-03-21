客串中鋒馬連奴入波上癮　西班牙補時逼和荷蘭

歐國盃盟主西班牙，周五(21日)凌晨歐國聯8強首回合，作客喺補時入波驚險2比2逼和荷蘭，保住2年嘅正式國際賽事不敗身。喺阿仙奴客串前鋒嘅米基爾馬連奴入波入上癮，今場後備上陣做救世主，領隊富安迪表示對戰果感滿意。

西班牙今場9分鐘就由尼高威廉斯先開紀錄，不過荷蘭攻勢亦好凌厲，加普28分鐘割草式勁射追平，換邊後1分鐘再由雷恩達斯快射反超前。荷蘭中堅祖利爾哈圖82分鐘被逐，西班牙即換入米基爾馬連奴谷埋最後時間，果然喺補時3分鐘，馬連奴門前幾碼「執雞」射入，為西班牙追平完場。

司職中場嘅馬連奴，近1個月因阿仙奴前鋒傷晒而要客串中鋒，過去1個月已為「兵工廠」入4球，西班牙領隊富安迪賽前話視佢為中場，但今仗馬連奴入替後，亦係以中鋒身份捕喺禁區內，最終收到奇效。呢球係馬連奴西班牙生涯第3個入波，最經典當然係上年歐國盃8強補時絕殺德國。

富安迪賽後表示：「呢場和波得來不易，係球隊上下搏命嘅成果，畢竟荷蘭實力好強，而我哋已經幾個月冇一齊練波，需要時間搵返感覺。西班牙有好多好有天賦嘅球員，我對次回合返主場充滿信心。」西班牙對上一次正式比賽輸波，已經係23年3月歐國外不敵蘇格蘭。