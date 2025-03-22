阿根廷奇兵射爆烏拉圭 下場打和巴西即出線

周六(22日)早上世界盃外圍賽南美洲區大戰，衞冕嘅阿根廷缺少2位受傷退隊嘅射手美斯、拿達路馬天尼斯，導致陷入苦戰，幸好「奇兵」泰亞高艾美達挺身而出，射入世界波，作客以1比0擊敗烏拉圭，下場打和巴西，就可以提早出線。

阿根廷冇咗美斯、拿達路馬天尼斯，領隊史卡朗尼惟有用祖利安艾華利斯打單箭頭，加上兩隊踢法甚為粗野，往往埋身肉搏，上半場具威脅攻門寥寥無幾，直至33分鐘先至有射門中目標，烏拉圭中場迪阿拉斯卡達遠射，被門將達米安馬天尼斯接實。

戰至上半場末段，阿根廷中堅基斯甸羅美路拉跌對手達雲紐尼斯，一度引發雙方球員衝突，火藥味十足。

換邊之後，阿根廷攻勢明顯增強，泰亞高艾美達、阿歷斯麥亞里士打、基利安奴施蒙尼先後射門甚有威脅。踢到68分鐘，泰亞高艾美達離門大約25碼勁射入網打破僵局，呢位23歲中場出身於沙士菲，其後去美職搵食，加盟阿特蘭大聯，跟住轉投巴甲球隊保地花高，今年1月獲法甲球隊里昂簽入。泰亞高艾美達為阿根廷上陣7次已入3球，效率非常高。

阿根廷贏波之後，以28分繼續排榜首，領先第7位玻利維亞15分，下周三(26日)早上主場只要打和巴西，就可以提早以前6位出線明年決賽周。