2月份最佳撲救：大埔門將謝家榮

效力大埔的謝家榮憑2月22日，主場對冠忠南區的「中銀人壽香港超級聯賽」，神勇救出史提芬彭利拿賽事尾段的近射，獲球迷票選為【聚大金鳳 - 聚大行】2月份「最佳撲救」，而他亦成為今季首位「起孖」的門將。

謝家榮早在季初已憑撲出基哥利的勁射，獲選為8、9月份「最佳撲救」；而今次再於比賽尾段，近距離救出另一南區射手史提芬彭利拿的近距離勁射，結果第2度奪取每月「最佳撲救」殊榮，他在領獎時首先感謝球迷支持：「要多謝球迷肯投票畀我，有獎攞一定開心！嗰波球速都快，但角度偏窄，加上自己知『肥彭』射門欲好強，所以當佢一攞到波，已經做好準備；我唔敢話呢球撲得好靚，但至少可以幫球隊保住勝局。」

「家榮」目前與傑志門將泰利一樣，在聯賽不失球次數為5場，他表示對爭奪「金手套獎」持平常心：「當然贏波最重要，但唔失波，球隊最少都打個和，所以都希望攞依個獎。」「家榮」去季聯賽只失12球，兼且多達12場保持不失，最終成功入「香港足球明星11人」，惟他亦承認今季表現的確有所回落：「可能因為上季港隊好多比賽，又有集訓，加埋亞運之後，又踢起咗個人。我覺得數據係好難再超越上季，但自己絕對可以再做好啲。」

【聚大金鳳 - 聚大行】：每月最佳撲救

8、9月份：謝家榮（大埔）

10月份：潘尚希（理文）

11月份：盧兆崎（標準流浪）

12月份：張桂華（北區）

1月份：葉鴻輝（東方）

2月份：謝家榮（大埔）