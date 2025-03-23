2月份最佳金球：傑志前鋒祖連奴

傑志兼港隊前鋒祖連奴，憑2月26日「中銀人壽香港超級聯賽」對九龍城一仗，攻入的一記凌空倒掛，獲球迷票選為【聚大金鳳 - 聚大行】2月份「最佳金球」，而今次亦是他繼8、9月份後，今季第2度奪得這個獎項。

傑志今季表現飄忽，當中2月底對九龍城的一場聯賽，在領先兩球下慘遭逆轉；不過陣中射手祖連奴上半場補時階段攻入的一球，卻令人印象難忘，當時他接應費蘭度傳中，眼見皮球從高而落，隨即轉身起跳，凌空倒掛破網。

祖連奴對於再度榮獲每月最佳金球獎，顯得相當興奮，同時他又笑言對比季初得獎的入球，自己更喜愛今次這記入球：「第2次攞到呢個獎，真係感覺好好！上次攞獎個球屬於遠射，係我擅長做嘅嘢，但倒掛入波就唔係咁易做到，明顯難度更大，絕對稱得上暫時係我足球生涯中最靚嘅入球。」

祖連奴在上周末對理文一仗早早傷出，其傷勢令球迷擔心，惟他卻向大家派發定心丸，又提到餘下球季的目標：「放心，傷勢唔太嚴重，大致已經好番。我相信傑志仲有機會爭聯賽冠軍嘅，嚟緊我一定會更加落力，幫球隊贏晒每一場比賽！」

【聚大金鳳 - 聚大行特約】：每月最佳金球

8、9月份：祖連奴（傑志）

10月份：姚浩明（標準流浪）

11月份：潘沛軒（傑志）

12月份：馬高斯山度士（大埔）

1月份：卡朗(九龍城)

2月份：祖連奴（傑志）