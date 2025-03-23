卓林普篤走希堅斯迎12連勝　決賽鬥「2哥」爭復仇

世界「一哥」卓林普周六（22日）在球員錦標賽以6比4擊敗「巫師」希堅斯，取得決賽席位，並將自己的連勝紀錄延至12勝。

卓林普戰勝希堅斯的紀錄包括2019年世錦賽決賽，而這位英格蘭名將目前在二人的對戰成績上已領先至19勝14負。卓林普於今仗開局即轟出一Cue 130度，全場打出兩Cue「破百」，而贏得此仗後，將與世界「2哥」兼世界冠軍奇倫威爾森爭逐冠軍殊榮，再度引起桌壇話題，而決賽將採用19局10勝，勝方可袋走15萬鎊的冠軍獎金。

這對世界TOP2球手的對決再引來話題，這是今季他們第三次在決賽相遇，過去兩次均由威爾森捧走西安大獎賽及北愛爾蘭公開賽冠軍，而雙方對戰紀錄，則亦以13比12領先卓林普。

「在今季之前，他已有4或5年沒贏過我，我看到他的自信，自從他贏得世錦賽之後，其肢體語言已經不一樣。」35歲的卓林普對於這場決賽的展望形容絕對不易:「對我來說，這很難，因為我未夠自信，如果我贏了世界冠軍或類似比賽，我的水平會更提高。他的狀態很好，但不會永遠保持着，這就是桌球刺激的地方。」