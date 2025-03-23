麥拿侖中國站「包Q」　比雅斯迪生涯首次Pole to win

F1賽車中國站周日（23日)在上海舉行，排頭位出賽的麥拿侖新晉車手比雅斯迪由頭帶到尾下，迎來生涯首次Pole to win，同時也是他職業路上第3個分站冠軍。

上季贏得車隊總冠軍的麥拿侖，今年開季即盡顯強勢，上站揭幕戰比雅斯迪未能乘主場踏上頒獎台，失望而回，幸而有隊友諾里斯封王；今站他們二人起步已穩守領先席位，經過56圈爭逐後，雅斯迪與諾里斯「包Q」衝線，贏得中國站頭兩位，比雅斯迪以1小時30分55秒026奪冠，粉碎了諾里斯爭取由去年季尾在內的三連勝紀錄，個人首次以排頭位兼奪冠，更為車隊連贏兩站冠軍，今季開賽以來保持不敗。

平治的羅素獲得第3，而爭取衞冕的紅牛車王麥斯韋斯塔本則以第4名衝線，法拉利的勒克歷衝得第5，周六贏得衝刺賽冠軍的咸美頓則排第6。

經過兩站比賽後，麥拿侖的諾里斯以44分位列車手榜首位，紅牛車王韋斯塔本則以36分暫列次席，平治的羅素以一分之微落後排第3，今站冠軍比雅斯迪以34分位列第4。下站將繼續在亞洲區爭逐，4月6日移師到日本進行今季第3站。