防線不整以攻代守　西班牙荷蘭再演大龍鳳

西班牙喺歐國聯8強次回合，返主場迎戰荷蘭，雙方同樣以主攻踢法聞名，首回合打和2比2，今仗再次交鋒，西班牙更加要把握地利優勢，爭取盡快入波，奠定晉級基礎，但「鬥牛兵團」中堅古巴斯受傷退隊，防線有隱憂。考慮到西班牙近6場歐國聯有5場總入球開3球或以上，首選中位數2.5球嘅入球大。（周一凌晨3時45分開賽）

西班牙首回合反客為主，開賽9分鐘就由尼高拉斯威廉斯入波打開紀錄，但其後連失2球，戰至補時靠米基爾馬連奴建功，驚險逼和2比2，可見「鬥牛兵團」攻強守弱特質明顯。

事實上，西班牙鋒線人腳鼎盛，擁有拉明耶馬等猛將，但防線比較單薄，加上中堅古巴斯上場勇戰受傷退隊，令後防雪上加霜，即使領隊富安迪補選拉素中堅馬里奧基拉，作用亦有限。因此，西班牙今仗應該會以攻代守，盡量發揮進攻強項壓制對手。

至於荷蘭中前場亦有加普、雷恩達斯、沙維西蒙斯等進攻好手，要攻入西班牙大門，並唔困難，但係左後衞祖利爾哈圖上場被逐，今場需要停賽，右後衞祖利安添巴因為生病退隊，領隊朗奴高文補選阿士東維左閘伊恩馬特臣，防線人腳不整，恐怕更難力保不失。既然兩隊都係有前冇後，好大機會再演入球騷。

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