西班牙、法國靠12碼晉級　2大門將做英雄

歐國聯8強次回合激戰連場，其中西班牙、法國兩大勁旅都要踢到互射12碼先至晉級，法國門將邁治蘭同西班牙門神烏尼西蒙，自然成為晉級最大功臣。

西班牙同荷蘭首回合踢成2比2，估唔到今場踢得更激，主場嘅西班牙有奧耶沙巴爾梅開二度，但兩次領先分別被迪比同伊恩馬特臣追平。賽事要進入加時，西班牙103分鐘由拉明耶馬妙射建功，點知荷蘭之後博到12碼，沙維西蒙斯射入第3度追平。

互射12碼階段，西班牙有拉明耶馬宴客，荷蘭亦有路亞蘭治射中楣，結果去到第6輪「突然死亡」，西班牙門將烏尼西蒙撲出唐耶爾馬倫射門，西班牙得以射贏5比4晉級。為西班牙射入致勝12碼嘅柏迪賽後表示：「有西蒙喺度我哋好放心，佢總能夠撲出1至2球，我哋深信不疑。」

至於法國主場對克羅地亞，米高奧利斯同奧士文尼迪比利嘅入波，令法國贏2比0，收復首回合輸0比2嘅失地。加時兩隊互無紀錄，去到12碼階段，雙方頭5輪各有2人宴客，鬥到第7輪，法國門將邁治蘭撲出祖薛史坦尼錫射門，助法國射贏5比4。法國前鋒基利安麥巴比賽後話：「有邁治蘭把關，我哋喺12碼就會佔上風，佢係今場決定性球員。」