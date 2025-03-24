【世盃外】加納精銳盡出不勝無歸

世界盃非洲區外圍賽I組榜首大戰，馬達加斯加主場硬撼加納。馬達加斯加上場大勝中非共和國4比1，但外圍賽唯一敗仗就係輸畀加納；加納精銳盡出，球員主要效力歐洲聯賽，上場5比0大炒乍得顯示強大攻力，有力反客為主，推介客勝。（周二凌晨3時開賽）

非洲區直接出線席位有9個，以呢個階段嚟講其實都嚴格，9個小組得榜首可以攞到決賽周入場券，其餘4支最佳次席要踢附加賽，贏咗附加賽之後，先至可代表非洲區，出去踢洲際附加賽搶入場券，榜首同次席可以話係「天堂與地獄」。

加納現時5戰4勝1負有12分，領先馬達加斯加2分排榜首，但其實第3位嘅科摩羅都有9分，形勢都幾緊湊。加納為保榜首，今次徵召多名球星，包括阿仙奴嘅湯馬士柏迪、李斯特城前鋒佐敦阿休、畢爾包射手伊拿基威廉斯等，甚有不勝無歸之感。馬達加斯加近年足球水平上升，開始有球員出國搵食，但整體實力未入流，面對加納凶多吉少。

至於A組較早時間一戰，畿內亞比紹對布基納法索，呢組踢咗一半，埃及已經領先其他球隊最少5分，其他球隊都係爭第2，今場關乎次席之爭，畿內亞比紹4連敗近況極曳，布基納法索趁機踩多腳，客勝抵玩。（周二凌晨零時開賽）

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