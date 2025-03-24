祖高域千級賽事411W破拿度紀錄　打入邁阿密大師賽16強

六屆邁阿密網球大師賽盟主的塞爾維亞球王祖高域，今屆以賽事4號種子參戰，強勢殺入第3圈並以直落兩盤擊敗阿根廷球手晉級16強，並以411場ATP 1000級別賽事勝仗，正式打破西班牙傳奇拿度的歷史最多勝場紀錄。祖高域將於周二（25日）對壘意大利球手姆錫迪爭入8強。

世界排名第5位的祖高域，32強面對「幸運輸家」(Lucky Loser)、排名65的Camilo Ugo Carabelli，最終以6：1及7：6（6：1）輕取對手。這位24屆大滿貫冠軍、前「世一」頭銜保持時間超過400周的塞爾維亞球王，如今打破拿度的最多勝場紀錄成為歷史之最，他表示追逐世界第一已經不是主要目標，而是更想在大型賽事中取得勝利。

「老實說，現階段的情況可能與幾年前或我職業生涯的大部分時間不同·，我很高興贏得大滿貫或大型錦標賽，二不是成為世界第一，這對我來説很重要。」至於祖高域的職業生涯單打冠軍總數為99個，僅次於前美國球王干納斯（109個）和前瑞士球星費達拿（103個），他對此直言：「如果能打破這一紀錄絕對是一件令人驚嘆的事，但要實現則會非常困難，我會逐步往前，雖然不知道要比賽多久，但讓我們拭目以待！」