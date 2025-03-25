國足生死戰鬥澳洲　免費台直播

世盃外亞洲區第3圈C組，2連敗嘅中國主場迎戰澳洲，搶分難度極高。中國上場輸波兼折將，林良銘等4位主力停賽同受傷，令原本已經薄弱嘅戰鬥力再打折扣。澳洲上場大勝回復霸氣，球員信心高昂，今仗有力擊敗實力低一截嘅中國隊，客勝穩陣。（港台電視31周二晚7時直播）

中國目前7戰2勝排小組榜尾，不過佢哋要搶前4位置仲有希望，依家同印尼、巴林同得6分，中國最大目標就係要壓倒呢兩隊，反而面對日本、澳洲同沙特等勁旅都「不寄厚望」，所以今屆5次對住呢「3雄」球隊全部輸晒，5場加埋失咗16球，反映佢哋同一線球隊實力嘅差距。

中國上場不敵沙特，仲有林良銘食紅牌同王上源累積黃牌，要喺今場坐波監，缺少咗呢一攻一守嘅主力影響甚大，加上蔣光太和高准翼都因傷上陣成疑，主帥艾雲高域仲喺度搵緊最適合中國嘅戰術，今仗殘陣下好可能又要轉陣式，好難畀到球迷信心。

另邊廂，澳洲自上年9月聘請普波域執教後，球隊表現穩步上升，近5場比賽2勝3和，當中對日本同沙特兩大勁旅都不落下風，上場5比1大炒印尼，控球同反擊踢法都好有效率。翻查澳洲近4次對中國，拎到3勝1和佳績，級數明顯高中國一班，今場作客亦有力高奏凱歌。

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