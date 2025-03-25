港超聯　標準流浪簽入南韓中場姜鋧

標準流浪周二（25日）宣布，簽入在奧地利球會卡芬堡青訓出身、曾效力克羅地亞及泰國等聯賽的南韓中場姜鋧，流浪已為球員完成註冊手續，可於周三（26日）對冠忠南區的「賽馬會菁英盃」分組賽候命。

現年27歲的姜鋧，青年軍時期已加入奧地利球會卡芬堡，曾成為該會一隊、二隊、三隊成員，亦有外流克羅地亞、泰國的經歷，之後回流南韓。

姜鋧已於周一（24日）投入流浪操練，球會在上星期亦已為姜鋧提交球員註冊所須文件，有機會於周三（對冠忠南區的「賽馬會菁英盃」分組賽登場。這位南韓外援接受球會官方訪問，表示會努力適應環境，爭取落場機會：「來到新的環境，一切都很有趣，在這裡的感覺很不錯；首要目標是得到上陣機會，但畢竟有一段時間沒有比賽，所以須努力追趕隊友的進度。」

【姜鋧檔案】

姓名：Kang Hyun

出生日期：1998年1月30日(27歲)

身高：1米77

位置：中場

曾效力球隊：卡芬堡(奧地利)、古斯杜斯查(克羅地亞)、大城府(泰國)、驪州(韓國)、世宗(韓國)、平澤市民(韓國)