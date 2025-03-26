張本智和入職商界有兩個身份：同事可叫我Harry

日本乒乓名將張本智和宣布下月入職豐田公司，繼續乒球生涯的同時，亦嘗試跨界別的發展，當前最大目標是爭取世錦賽、亞運會及2028年洛杉磯奧運會的獎牌。

他在個人社交平台發出帖文:「我將從4月起加入豐田汽車公司。很榮幸能夠加入一間代表日本和世界的優秀公司。作為從4月份開始的豐田運動員，我將比以往更加努力，盡最大努力成長。感謝您一直以來的支持!」世界男單排名第三的張本智和，亦於日前在東京舉行入職發布會上，更即場穿上了公司制服，並了解不同車款的型號。

他在會表示目前仍以代表日本比賽為最重要，並期望在世乒賽、亞運會及洛杉磯奧運都要拿到獎牌。21歲的張本智和表示:「會繼續以早稻田大學畢業為目標，努力學習，現已取得了一半學分，希望一至兩年後可以畢業。」他續稱:「明年在愛知縣豐田市(豐田總部所在地)舉辦亞運會，所以我想在家鄉給大家獻上獎牌，然後去洛杉磯，爭取上屆沒能在巴黎奧運上獲得的獎牌，我想把世錦賽、亞運會、奧運會這三個大目標，達到目標成果。」

此外，在乒乓球之外，他想學習與人交流：「和別人友好相處很重要,希望跟前輩們好好學習。」被問到入職後同事如何稱呼他，他笑着回答:「這叫我Harry吧，這個稱呼在乒乓界前輩中已很普遍了。」會上亦談到自己的中文，他表示基本能交流的，但肯定不如日語這麼流利，然而他也用中文介紹了自己入職豐田公司的情況。他今次介紹自己的新崗位時，表示穿上制服後「感覺自己更有活力了」。

其實，張本智和於14歲起，已獲豐田汽車支持，成為當時唯一的贊助品牌；現在更演變為員工及運動員的雙重身份，而這位乒壇球星入職商界的事件，相信對體育界及商界都具有重要意義。