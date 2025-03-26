香港7欖球隊亮相啟德　新西蘭隊長：有信心3連霸

「2025年國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」將於周五（28日）起一連三日於舉行，今屆賽事首次移師啟德主場館上演，世界7欖系列賽男、女子合共 24 支球隊隊長，以及香港男、女子隊將出戰的「Melrose 銀劍賽」6隊隊長周三（26日）出席合照儀式，球隊教練出席賽前記者會。新西蘭隊長Dylan Collier期待完成3連霸，奪得場地首個冠軍。

據賽會消息指，截至今日，今屆香港7欖已售出超過13萬張門票，創下本賽事歷來觀眾人數的新高。現場所見，球場準備工作已大致完成，今日亦進行噴火效果預演。上屆有份協助新西蘭男子隊贏得冠軍的隊長Dylan Collier期待在新場館奪冠留下歷史印記：「球場草地狀況看起來很好，期待周末重現南看台盛況，我們準備了很久，有信心3連霸。」阿根廷教練Santiago Gomez Cora直言想念香港大球場，但球隊亦期待在新場爭取好表現：「說到7欖系列賽，少不得香港還有香港大球場，那個球場歷史悠久，我真的很喜歡。」

中國女子隊教練、前港隊代表范信基去年有份帶領中國女子隊取得世界系列賽資格，他說見證賽事移師新場館感覺特別：「好神奇，我沒有想過可以帶隊來香港打世界系列賽。啟德是全運場地，我們亦想藉此機會準備。新球場南看台較小，不過和球場距離很近，相信氣氛會很好。更衣室方面，各隊都有一間房，比舊球場配置好好多，房間很大，而且有電視方便我們開會。」

香港隊將出戰「Melrose 銀劍賽」，男子隊教練高勳表示賽前準備情況理想，期待周末帶來精彩比賽：「我們在南非的表現未如理想，今個周末好希望打出令我們自豪的比賽，為年底的全運會作準備。今早我們和愛爾蘭隊友賽，新人如James（紀遠恆）和Rory（Rory Stewart Cox）都在友賽中有突出表現，他們都很拚搏，為球隊注入活力。」

今次港隊有5名球員首次出戰香港7欖，高勳表示：「今次陣容是為未來鋪路，我們選出13名最強球員出賽，當中有10人擁有香港護照，可以出戰全運會。我和房傑鋒談過，他在南非挑戰賽的表現不是我認識的他，所以今次沒有選他，但他近日都和我們一起訓練，他的專業態度亦是我們所欣賞的，我相信他會很快回來。」