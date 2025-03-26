首回合落後艦隊2球　女槍手絕地大反擊

女子歐聯8強次回合，阿仙奴女足主場迎戰皇家馬德里女足，「阿女」首回合作客輸0比2，今仗返回自己地頭別無選擇，惟有豁出去搶攻，力爭收復失地。皇馬女足實力強勁，並且承繼西班牙傳統主攻踢法，近9場女子歐聯狂入27粒，火力全開，一於再追捧3.5球入球大。（周四凌晨4時開賽）

阿仙奴女足雖然首回合淨吞兩蛋，但整體表現並唔差，尤其是踢法非常進取，全場有12次射門，比皇馬女足多出1倍，輸波有啲唔抵；「女槍手」谷埋一肚氣，今仗肯定更落力搶攻。「阿女」上場女子英超，盡顯強大火力，主場以4比0大勝利物浦女足，各項賽事近5次主場出擊，取得4勝1負，合共轟入15球，相信今仗有力撕破皇馬女足防線。

皇馬女足今屆女子歐聯9戰取得7勝2負，其中5場勝仗贏對手2球或以上，實力鶴立雞群，屬於爭標熱門。「女艦隊」上場聯賽作客以3比1擊敗宿敵巴塞隆拿女足，進一步提升士氣同信心，今場歐聯造訪倫敦，勢必乘勝追擊，爭取入「保險球」，令對手無法翻身。不過，皇馬女足防線不穩，跨屆近7場女子歐聯作客僅1場冇失波，預料今場難保清白之身，最好揀入球大。

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