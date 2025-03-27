菲藉少女伊雅娜延續神奇　淘汰「2姐」闖邁阿密4強

19歲菲律賓美少女伊雅娜(Alexandra Eala)在邁阿密網球大師賽延續其夢幻之旅，周三（26日）以直落兩盤轟走擁有五屆大滿貫冠軍的世界「2姐」施華德，強勢闖入女單準決賽。

伊雅娜今個比賽表現相當搶鏡，為菲律賓寫下多項歷史紀錄，而今仗遇上施華德表現進攻，加上對方受到球迷的挑釁辱罵後，即使在場加強保安，但令施華德完全失控，最終世界排名140的伊雅娜以6比2、7比5完勝，個人生涯及國家戰績上都寫下歷史。

「我的腦子一片空白，我想自己還未處理好剛剛發生的事情。」伊雅娜賽後興奮地表示，值得一提是今仗她的教練團中更有拿度的東尼叔叔兼前教練助陣，全場觀察住伊雅娜的表現，她對此作補充說:「這太不真實了，很高興，也很幸運能夠在這個舞台與這對高水平球員爭逐，我的教練告訴我要全力以赴，爭取每一個球，把握每個機會，因為五屆大滿貫冠軍不會給你勝利。」她下仗將面對英國ICON華度卡奴或4號種子美國的佩古拉，而世界排名將首次躋身Top100。

伊雅娜同樣都是拿度網球學院的學生，2021年成為首位贏得WTA巡迴賽的菲律賓人，並於2022年獲得美網青年組女單冠軍，也是首位贏得青少年大滿貫冠軍的球手，她當年在紐約捧盃更成為了著名雜誌《Vogue》的封面人物。