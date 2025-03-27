港超聯　流浪65周年會慶　劉智樂獲頒「特別貢獻獎」

為慶祝流浪足球會成立65周年，港超球隊標準流浪周四（27日）晚上舉行晚宴慶祝，而陣中首席射手兼青年軍、女子隊教練劉智樂，更即場獲頒發「特別貢獻獎」，以表揚他為球隊多年來的付出。「樂仔」隨後受訪大讚流浪充滿人情味，又稱自己暫未有退意，盼能繼續為球隊效力。

流浪是日晚上於九龍灣一座甲級商廈的餐廳，召開晚宴慶祝65周年會慶，會長莫耀強、主席莫文韜、總幹事李輝立（Philip）、一班名宿、職球員，連同昨晚才由新加坡返港的足總主席霍啟山，以及大埔、東方、傑志和港會皆有派代表出席；而「莫生」、Philip在晚宴期間，更各自開金口唱出《換到千般恨》、《一起走過的日子》、《紅葉斜落我心寂寞時》、《Yesterday》等經典歌曲，令全場氣氛更加熾熱。

至於今次晚宴另一焦點，則落在獲頒發「特別貢獻獎」的前鋒劉智樂身上，而Philip更點名「樂仔」和姚浩明，稱看好兩人在將來加入球隊教練團，繼續為流浪貢獻。「樂仔」今季除擔任一隊隊長外，亦身兼多支青年梯隊和女子隊教練，間中更會處理行政事務，他稱自己並不抗拒：「接觸一支球會嘅運作，當學吓嘢，冇咩所謂。而我都好享受教練依個角色，自己始終鍾意足球，都想利用經驗幫助人。」除此之外，「樂仔」又分享到自己的執教風格：「唔會好惡，比較溫和少少，因為主要想球員清楚要做啲咩，或者做錯啲咩；踢法就比較進取，會想球隊用個波進攻多啲，主動去比壓力人。」

效力流浪接近十年，「樂仔」坦言一開始並未能預料：「由後備到正選，今年仲做埋隊長，完全冇諗過，希望可以繼續落去。依家31歲講退休仲好早，保養好少少可能踢到37 、38歲都仲得！」同時，「樂仔」又不忘大讚流浪人情味十足：「老闆（莫耀強）同Philip真係好錫我，無論踢得好唔好，都會一直鼓勵我，大家關係好融洽。」