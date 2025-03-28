皇馬4位球星遭UEFA調查　面臨歐聯8強停賽

歐洲足協(UEFA)宣布已經就皇家馬德里4位球員雲尼斯奧斯祖利亞、基利安麥巴比、丹尼施巴路斯、魯迪格涉嫌喺歐聯16強次回合對馬德里體育會，做出不當行為展開調查。英國《太陽報》指，一旦4人罪成，可能被判罰停賽，無緣歐聯8強對阿仙奴。

皇馬喺歐聯16強次回合作客0比1不敵馬體會，兩回合總比數打和2比2，要以互射12碼分勝負，最終由皇馬勝出。據悉賽後皇馬球員慶祝時，遭馬體會球迷狂噓及辱罵，有4位球員作出反擊，翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞向球迷做出6次「開槍」手勢，呢位巴西國腳早喺互射12碼前，已經同對手球迷發生爭吵。

此外，中堅魯迪格向球迷做出「割喉」手勢，中場丹尼施巴路斯同前鋒基利安麥巴比做出不文手勢，其中麥巴比用手摸下體。馬體會向歐洲足協作出投訴後，UEFA道德及紀律委員會委任1位檢察官負責調查事件。

英國《太陽報》分析指，如果上述4位球員被判有罪，可能面臨停賽，缺陣4月9日凌晨歐聯8強首回合作客阿仙奴，甚至連次回合都未必踢到，阿仙奴隨時成為大贏家。