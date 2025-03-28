韋碧克老而彌堅　全因有費Sir背後指導？

白禮頓前鋒韋碧克即使已34歲，但仍保持高水平發揮，呢位前曼聯球員近日接受傳媒訪問時，透露經常同昔日紅魔鬼恩師費格遜聯絡，討論比賽表現。韋碧克有費Sir「私人指導」，難怪愈老愈可愛。

韋碧克出身於曼聯青訓系統，2008年獲費格遜提升上一隊，直至2014年轉投阿仙奴，呢位前英格蘭國腳職業生涯入球數字唔多，但今季白禮頓上陣27場有8球進帳，創下近7季個人單季最多入波數字，包括上圈英足盃對紐卡素，踢到加時射入致勝1球。

韋碧克表示，即使離開曼聯多年，但一直獲得費格遜教路：「費Sir退休後，仍然非常留意一班前曼聯球員表現，大家經常有聯絡，我喺英足盃對紐卡素入波，賽後佢都有打電話畀我，一齊傾比賽表現，同埋呢個入波，費Sir好希望我哋繼續進步。」

曼聯史上最多入波球員朗尼亦對呢位前隊友讚不絕口：「韋碧克係1位好拍檔，好喜歡同佢並肩作戰，即使佢曾因傷影響足球事業，但現時仍有出色表現，老實講，我真係好希望韋碧克效力曼聯。」韋碧克早前曾陷入近3個月入球荒，幸好已重拾射門鞋，近4次上陣入2球，周日(30日)凌晨英足盃8強主場對諾定咸森林，隨時又有波入。