祖高域時隔9年再闖邁阿密4強　將與迪米杜夫合演最老對決

祖高域贏得此役，又打破了費達拿一項紀錄。

塞爾維亞球王祖高域爭取生涯第100冠，再走近一步，周四（27日）在邁阿密網賽僅花不足「個半鐘」就闖入男單4強，將與保加利亞名將迪米杜夫合演ATP大師賽史上最年長的準決賽對決。

狀態甚勇的祖高域面對前大滿貫冠軍哥達的兒子小哥達，以直落兩盤6比3、7比6(7比4)戰勝美國對手，全場耗時1小時24分，讓37歲的祖高域時隔9年再闖邁阿密4強，距離在此賽第7次奪標及爭取生涯第100冠的紀錄又近一步。

「我得到很大的支持，我覺得有很大機會一路走下去...，我現在打出了一段時間以來的最好水平。」場內不少球迷為祖高域吶喊助威，並高呼他的名字，他贏得今仗比賽後，亦創下了一個新紀錄，以37歲295日之齡，成為ATP大師賽歷來最年長的4強球手，打破了瑞士天王費達拿所保持的紀錄，費天王於2019年邁阿密賽躋身4強時，年齡為37歲222日。

今仗祖高域的發球相當不俗，第一發球的成功率達83%，他賽亦講出了第二盤的致勝關鍵:「一個字，發球!我的發球非常好，是很長時間以來的最好發球表現。」祖高域於4強戰將遇上老朋友迪米杜夫，爭取決賽席位，而他們的年齡總和接近72歲，也成為了ATP大師賽上最年長的準決賽對戰。

至於女單方面，「一姐」莎芭蘭嘉以直落兩盤6比2淘汰了意大利的保蓮妮，生涯首次躋身邁阿密大師賽決賽。