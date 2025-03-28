香港7欖「攬」到埋身　有粉絲初體驗大讚超正

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025」周五（28日）盛大開鑼，雖然天氣重雲如蓋落微雨，但絕對無阻球迷對盛事的熱情。由於賽事首度移師啟德體育園主場館舉行，吸引不少球迷首度前來觀戰，亦有海外球迷專程來港，感受盛事之都新地標氣氛。

今屆賽事門票已近售罄，數量創歷史新高。就記者現場所見，首日賽事場館受天氣問題影響未有打開天幕，而因安全考量不會在比賽中途改開關，故今日全日賽事會在強光燈下進行；至於場館內通道暢順，多個小食部同時營業，球迷亦可一如以往大球場購買啤酒入座，今屆賽事更增設球迷村。今晨入座率未達五成，觀眾現仍在陸續入場，至於南看台則有部分奇裝異服打扮的球迷進場，有待重現昔日瘋狂嘉年華。

獨自來港盡情享受10日旅程的法國球迷Romain，以一身國旗裝扮力撐法國隊，「法國隊是最好的球隊，一定會贏！」Romain首度來港觀戰七欖賽，他對此直言：「大家都說這是香港最好的比賽，無論是新場館，還是賽事氣氛，看起來都棒極了，確實會令人興奮不己！」

本地球迷Vivian上午與友人Duffy一同入場撐港隊，表示從未看過七欖賽，因此相當期待：「賽事在啟德主場館舉辦氛圍感強烈，場地音樂氛圍亦不錯，可能時間尚早球迷不多，希望下午時段會更加熱鬧。」Vivian指天幕關閉不影響觀感：「甚至沒注意到有天幕，也很好的應對下雨天，惟交通較不方便，坐的士會繞很遠路，下車後仍要走很遠，場館入口亦比較難找。」