車神舒麥加重傷11年近況　F1知情人：他已無法講話

曾奪得7屆F1總冠軍的法拉利車神舒麥加，11年前在法國阿爾卑斯山區滑雪時遇上嚴重意外，更一度陷入昏迷，一位F1的知情人士最近講到這位賽車傳奇的身體近況，形容是「情況非常令人難過」。

一位F1的德國記者Felix Gorner近日透露，他最近見過舒麥加本人：「他完全依賴照顧者，已再無法講話，不能用語言表達自己，只能通過眼神交流。」他被視為舒麥加家人關係最密切的記者之一，他表示舒麥加的身體非常虛弱及僵硬，已經不可能再下床了。

他補充說：「目前，最多有20人可以接近舒麥加。在我來看，這是正確的，因為其家人是為了舒麥加的最大利益，他們一直嚴格保護他的私穩，這一點從未改變。」

現年56歲的舒麥加是史上最成功的世界一級方程式車手，過去曾於1994年、1995年、2000年、2001年、2002年、2003年和 2004年贏過7屆車手總冠軍，女兒Gina-Maria去年10月舉行婚禮，消息指當日舒麥加都有出席婚禮，而兒子Mick則追隨父親投身車壇的步伐，於2021及2022年則於F1兩季出現。