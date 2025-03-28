兩達陣助港女欖勝哈薩克　莊嘉欣：新場似去演唱會

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」周五（28日）同場舉行「銀劍賽」，上屆亞軍港女隊首場迎戰哈薩克，最終憑莊嘉欣兩次達陣，以29：14取得首勝。莊嘉欣表示不管是新場館還是舊球場，球迷熱情依舊，為她帶來很多美好回憶。

客隊哈薩克採取主動，極速領先7：0，港隊迅速調整，並由莊嘉欣達陣追平，其後隊長高香慧亦達陣，半場反超前12：7。下半場高香慧和莊嘉欣再次得分，另外林莎芘為港隊「埋齋」，最終港隊以29：14取勝。

港隊隊長高香慧賽後表示：「好開心可以在香港球迷前取得勝利，南看台前達陣亦感受到他們的熱情。我第一次在天幕關閉的場館比賽，感覺幾特別。明日（周六）對泰國，我們會再檢討今日表現，希望打出我們最佳的表現。」

莊嘉欣被評為今場最有價值球員，她喜言每次主場入球都意義非凡：「好開心，這種感覺相當熟悉，好熱鬧。到我達陣時又好安靜，大家期待入球的出現。大球場感覺是我們的『老地方』，來到新場地在球員通路出來時，竟有種去演唱會的感覺，覺得煥然一新。最開心是觀眾熱情依舊，我想香港7欖最特別的地方其實不在場地，而是觀眾。我期待明日開天幕會否有另一番感覺。」