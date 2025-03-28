7欖港男銀劍賽首戰取勝　紀遠恆地標戰達陣

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」首日賽事上演「中港大戰」，衞冕的港男隊周五（28日）於「銀劍賽」憑丹馬克連中三元，最終以31：7擊敗中國國家隊，地標戰達陣得分的19歲小將紀遠恆賽後高呼：「香港我愛你！」

港隊上屆賽事勇奪冠軍，今屆首戰迎來中國國家隊，初段落後0：7，其後有「亞洲達陣王」丹馬克成功達陣追平，之後港隊再有薩耶斯達陣將比數拉開至14：7。下半場港隊繼續搶攻，狀態大勇的丹馬克再有兩次達陣，令氣氛推至頂點。最後一擊，紀遠恆邊路達陣，為港隊以31：7取勝，贏得全場掌聲。

上演「帽子戲法」的丹馬克賽後表示，主場比賽令他獲得額外力量：「我在主場球迷前比賽會特別有活力，因為我在這裡出生和長大，香港球迷在我心中是最特別的，穿起港隊球衣亦覺得好自豪。」談到港隊新人表現，丹馬克大讚：「他們會帶來一些驚喜，James（紀遠恆）取得美妙入球，還有Rory（葛史活），他又高又快又強壯，具備可以成為出色7欖球員的特質。」

首次為港隊披甲即取得達陣，紀遠恆（James）賽後相當興奮，將入送給香港球迷：「以前我只是其中一個睇波的人，現在可以代表港隊出賽，第一次主場跑出球員通道，在家人、朋友面前比賽、入波，可以說是夢想成真！入球那刻非常興奮，這球是送給香港的，多謝香港！」

James亦將入球和勝利歸功於隊友：「入球展現出團隊努力的成果，我的工作只是將球放在線上，但背後大家都有付出。賽前我們準備充足，對他們有針對性部署，對日本如能打出今日的表現，應該也沒問題。」他最後不忘用廣東話致謝：「香港加油，香港我愛你，唔該晒！」

今年接棒退役港隊名將姚錦成「大師兄」身份的李卡度，成為首仗贏波的功臣之一，賽後表示首踏啟德主場感覺很好，已經開始慢慢適應：「在場上跑很輕鬆，場地也不滑，不過球場回聲很大，落到場要喊更加大聲。至於在漆黑的球員通道跑出場，伴隨燈光閃爍和歡呼聲，感覺好正！」

李卡度又笑指今場三度達陣的丹馬克「自私不傳球」，「他今場打出應有水準，當他狀態不錯時，沒人能攔得住他。」對於James第一次落場就達陣，他大方稱讚道：「小朋友好有活力，未來前途無量！」