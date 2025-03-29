巴塞隆拿用違規球員 面臨扣分處罰

巴塞隆拿上場西甲補賽以3比0擊敗奧沙辛拿，但賽後卻有手尾跟，奧沙辛拿正式向西班牙足總作出投訴，指巴塞該仗派出「違規球員」恩尼高馬天尼斯上陣，預料當局將展開調查，巴塞隆拿一旦罪成，將面臨扣分，甚至被判輸波，嚴重打擊爭標機會。

奧沙辛拿發表聲明，指巴塞隆拿派出恩尼高馬天尼斯上陣，違反國際足協第5條例，根據該條例，球員因為受傷退出國際賽，必須等國家隊賽事結束5日後，先至可以為球會披甲。

恩尼高馬天尼斯報稱因為膝部受傷，退出西班牙大軍名單，冇份出戰早前歐國聯8強兩回合對荷蘭，「鬥牛兵團」喺周一(24日)凌晨踢完次回合，恩尼高馬天尼斯喺周五(28日)凌晨西甲就「奇迹」復出，以正選身份為巴塞隆拿踢足全場。換言之，國家隊同球會賽事之間僅4日距離，呢位33歲中堅參加上場西甲，違反國際足協第5條例。

不過，如果西班牙足總事先批准，就可以獲得豁免，至於巴塞隆拿今次派恩尼高馬天尼斯上陣，有冇得到足總同意，仍然有待確認。

巴塞隆拿現時排西甲榜首，領先第2位皇馬3分，一旦被扣分，或判輸波，將削減領先優勢。至於奧沙辛拿領先排尾三嘅雷加利斯6分，如果獲改判贏波，可以大大舒緩降班壓力。

另外，上場傷出嘅巴塞隆拿中場丹尼爾奧莫，需要休息3星期。