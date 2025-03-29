英足盃8強早場　富咸海鮮波難讓水晶宮

英足盃8強「倫敦打吡」，富咸惡鬥水晶宮。富咸近況飄忽，近5場法定時間只得2勝1和2負，上個月仲輸過畀今場對手水晶宮，相反水晶宮勇態持續，近7場正式賽事獲6勝，而且仲有前鋒桑馬迪達復出攻堅，今場受讓平半，下盤抵玩到極。（Now 651周六晚8時15分直播）

富咸今季整體表現算係平穩，現時英超排第8，爭下季歐洲賽入場券情況仍然樂觀，不過近排表現飄忽，上圈英足盃同曼聯法定時間及加時總比數踢成1比1，最後靠互射12碼淘汰「紅魔鬼」，聯賽曾擊敗熱刺，但同時又可以不敵白禮頓，以及上月尾英超主場不敵今仗對手水晶宮。

水晶宮勇態持續，近7場正式賽事獲6勝，球隊喺國際賽期間，更拉大隊去咗西班牙集訓，同挪超球隊咸卡踢咗場熱身賽，小勝1比0，備戰積極。今個月於英足盃第5圈鬥米禾爾一役，被對手門將「功夫腳」踢中耳背，需要縫25針嘅前鋒桑馬迪達，今仗將會復出，據聞佢會帶面具或耳套上陣保護左耳。

桑馬迪達係水晶宮首席射手，各項賽事為球隊射入15球，有佢復出水晶宮攻力倍增，今場受讓必捧下盤。值得一提嘅係，水晶宮近期作客戰績冠絕英倫，近5場全勝之餘，更加1球不失，全部贏對手2比0，鍾意扒冷嘅朋友，可以試吓水晶宮讓波嘅7倍讓球客勝（-1），或者直接玩水晶宮贏「2:0」波膽，15倍仲更加和味。

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