港超聯 冠忠南區鬥傑志誓分高下
2025年03月29日 14:02
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港超聯：冠忠南區 VS 傑志
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周六（29日）「中銀人壽香港超級聯賽」上演兩場賽事，頭場周中於「賽馬會菁英盃」驚險首名出線的冠忠南區，坐鎮香港仔運動場硬撼傑志，兩隊今季兩循環交手均打和，旗鼓相當。南區今場由伍瑋謙把關，黃浩然夥拍宋柱浩鎮守中路，亞哥斯達負責派牌，入球重任落在積遜及史提芬彭利拿身上，基哥利先列後備；「藍鳥」方面，由泰利負責把關，鄧達思鎮守中路，利亞倫負責中場派牌，為祖連奴和迪美路夫創造突擊機會。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）
冠忠南區正選：
1 伍瑋謙 [GK]
4 川瀬浩太
6 基斯
7 史提芬彭利拿
8 李嘉耀
10 亞哥斯達
11 佐佐木周 [C]
14 宋柱浩
16 翟廷峯
21 黃浩然
90 積遜
傑志正選：
25 泰利[GK]
2 羅梓駿
3 鐘樂安
4 鄧達思
6 慈英
10 馬查度
11 林樂勤
17 費蘭度[C]
20 利亞倫
27 迪美路夫
30 祖連奴
冠忠南區後備：
13 陳嘉昊 [GK]
2 陳潤潼
9 基哥利
15 黎格爾
18 艾華
19 趙聡悟
20 游卓峰
26 陳凱柏
27 莊晉
28 張國鋒
傑志後備：
1 王振鵬[GK]
23 石皓心[GK]
5 艾里奧
8 鄭展龍
12 裴栽釪
18 陳傲軒
21 畢頓
24 顏卓彬
31 馬斐
34 甘智健
周六「中銀人壽香港超級聯賽」上演兩場賽事，頭場周中於「賽馬會菁英盃」驚險首名出線的冠忠南區，坐鎮香港仔運動場硬撼傑志，兩隊今季兩循環交手均打和，旗鼓相當（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）。
南區周中在「菁英盃」1球不敵標準流浪，仍保住首名出線，領隊貝可泓指賽程頻密或要作輪換，盼球員盡力而為：「傑志之前喺聯賽贏過北區5球，組織好流暢，防守一定要做好啲，但我唔想大家踢到綁手綁腳，希望球員放開啲，把握每個進攻機會。」好消息是翟廷峯已經傷愈，可以候命。
宋柱浩有信心再度搶分
宋柱浩指頭兩循環俱成功在「藍鳥」身上取分，有信心照辦煮碗：「啱啱對流浪踢得好辛苦，大家要盡快做好recover，我哋今季喺聯賽未輸過畀傑志，只要踢出部署，隨時有分落袋甚至贏埋！」
與南區相反，傑志剛在「菁英盃」無緣晉級，今季所有盃賽同告出局，聯賽亦僅排第4，隨時「4大皆空」。後衞羅梓駿承認士氣難免有影響，惟強調絕不會放棄：「咁多年嚟傑志好少話去到季尾『冇嘢爭』，聯賽雖然被動，但一日未完都有機會，唯有逐場去追，再睇前面幾隊會唔會失分。」
「羅梓」：唔可以出現鬆懈
「藍鳥」今季面對南區未見甜頭，「羅梓」提醒隊友不能有一絲鬆懈：「有過上場作客南區嘅經驗，都知好難去控制晒戰局，近幾場波我哋尾段唔太集中，呢點要留意。」好消息是鐘樂安、費蘭度、祖連奴及顏卓彬4名港腳悉數歸隊，今場可以候命。