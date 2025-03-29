港超聯　冠忠南區鬥傑志誓分高下

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周六（29日）「中銀人壽香港超級聯賽」上演兩場賽事，頭場周中於「賽馬會菁英盃」驚險首名出線的冠忠南區，坐鎮香港仔運動場硬撼傑志，兩隊今季兩循環交手均打和，旗鼓相當。南區今場由伍瑋謙把關，黃浩然夥拍宋柱浩鎮守中路，亞哥斯達負責派牌，入球重任落在積遜及史提芬彭利拿身上，基哥利先列後備；「藍鳥」方面，由泰利負責把關，鄧達思鎮守中路，利亞倫負責中場派牌，為祖連奴和迪美路夫創造突擊機會。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

冠忠南區正選：

1 伍瑋謙 [GK]

4 川瀬浩太

6 基斯

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

10 亞哥斯達

11 佐佐木周 [C]

14 宋柱浩

16 翟廷峯

21 黃浩然

90 積遜

傑志正選：

25 泰利[GK]

2 羅梓駿

3 鐘樂安

4 鄧達思

6 慈英

10 馬查度

11 林樂勤

17 費蘭度[C]

20 利亞倫

27 迪美路夫

30 祖連奴

冠忠南區後備：

13 陳嘉昊 [GK]

2 陳潤潼

9 基哥利

15 黎格爾

18 艾華

19 趙聡悟

20 游卓峰

26 陳凱柏

27 莊晉

28 張國鋒

傑志後備：

1 王振鵬[GK]

23 石皓心[GK]

5 艾里奧

8 鄭展龍

12 裴栽釪

18 陳傲軒

21 畢頓

24 顏卓彬

31 馬斐

34 甘智健

周六「中銀人壽香港超級聯賽」上演兩場賽事，頭場周中於「賽馬會菁英盃」驚險首名出線的冠忠南區，坐鎮香港仔運動場硬撼傑志，兩隊今季兩循環交手均打和，旗鼓相當（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）。

南區周中在「菁英盃」1球不敵標準流浪，仍保住首名出線，領隊貝可泓指賽程頻密或要作輪換，盼球員盡力而為：「傑志之前喺聯賽贏過北區5球，組織好流暢，防守一定要做好啲，但我唔想大家踢到綁手綁腳，希望球員放開啲，把握每個進攻機會。」好消息是翟廷峯已經傷愈，可以候命。

宋柱浩有信心再度搶分

宋柱浩指頭兩循環俱成功在「藍鳥」身上取分，有信心照辦煮碗：「啱啱對流浪踢得好辛苦，大家要盡快做好recover，我哋今季喺聯賽未輸過畀傑志，只要踢出部署，隨時有分落袋甚至贏埋！」

與南區相反，傑志剛在「菁英盃」無緣晉級，今季所有盃賽同告出局，聯賽亦僅排第4，隨時「4大皆空」。後衞羅梓駿承認士氣難免有影響，惟強調絕不會放棄：「咁多年嚟傑志好少話去到季尾『冇嘢爭』，聯賽雖然被動，但一日未完都有機會，唯有逐場去追，再睇前面幾隊會唔會失分。」

「羅梓」：唔可以出現鬆懈

「藍鳥」今季面對南區未見甜頭，「羅梓」提醒隊友不能有一絲鬆懈：「有過上場作客南區嘅經驗，都知好難去控制晒戰局，近幾場波我哋尾段唔太集中，呢點要留意。」好消息是鐘樂安、費蘭度、祖連奴及顏卓彬4名港腳悉數歸隊，今場可以候命。