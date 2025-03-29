港女隊大勝泰國晉銀劍賽決賽　陳楚琪首達陣信心大增

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」周六（29日）續演「銀劍賽」，港女隊出戰首階段第二場賽事對陣泰國，憑林莎芘及陳楚琪兩度達陣，終場7次達陣以47：0大獲全勝，取得二連勝強勢晉級明日冠軍戰。首次在香港七欖達陣的陳楚琪表示，「主場加成」要先記一功，自己則信心大增為港隊爭冠。

港隊延續昨日強勢，上仗尾段「埋齋」為勝利錦上添花的林莎芘，開場即「梅開二度」貢獻兩球得分，領先14：0，隨後陳楚琪衝破對方防線，上半場擴大領先至21：0。泰國狀態較為低迷，全場陷入被動，反觀港隊頻頻發動攻勢，陳楚琪再有達陣，韋諾蒔亦兩度取得「Try」，最終港隊以47：0大炒泰國。

後衛陳楚琪在啟德新場完成香港七欖賽首個達陣，賽後直言信心大增，亦不忘感謝隊友信任：「隊友互相取長補短，大家都發揮得很好。自己落場打中間位置，很多時候以傳波為主，至於達陣責任通常是嘉欣（莊嘉欣）、Natasha（高香慧）和Sabay（林莎芘）更多。不過自己今日達成首個『Try』，證明只要不斷向前，機會就會出現！」至於今仗港隊大炒泰國，她對戰果感到意外，又稱有「主場加成」嚇窒對手：「賽前預計會是『五十五十』的比賽，很久沒試過贏這麼多。當我們拿到球就能聽到球迷響亮的歡呼聲，在外地比賽很難得會有這種感覺，很震撼！」

港女隊上屆屈居亞軍，今年再晉決賽，陳楚琪表示：「七人欖球比賽節奏很快，只要把握好每一球，相信平時刻苦訓練能表現出來，劍指冠軍！」談及場館首度打開天幕，陳楚琪評價道：「昨日天幕關閉場內較為悶熱，作賽時感覺有點暗，而且大燈亦會刺眼，今日很開揚，整體感覺很好。」