經歷慘敗三叉戟還以顏色　白禮頓報仇追半大

英足盃8強，白禮頓主場迎戰諾定咸森林。兩隊今季同樣表現出眾，不過「海鷗」白禮頓上次同諾定咸森林交手，結果狂吞7蛋，非常誇張，今場復仇肯定多波入，至於森林作客亦頻開入球騷，近6場作客全開3球或以上，近4場作客更加半場全開2球或以上，經常上半場出現大量入球，1.5球半場大值得重視。（Now 651周日凌晨1時15分直播）

白禮頓2月初吞森林7蛋後，成隊波似乎開咗竅，近7場法定時間錄得5勝2和，走勢凌厲，包括上兩圈英足盃淘汰車路士同紐卡素，進攻三叉戟韋碧克、祖奧柏度、三笘薰連場交出好表現，佢哋經常於早段發動攻勢，近8場6次半場開2球或以上，今場再鬥森林，肯定要為上次吞7蛋一雪前恥，相信一開波就同對手駁火。

諾定咸森林今季異軍突起，現時穩佔聯賽三甲，近期聯賽2連勝狀態甚佳，大有機會取得來季歐聯席位；前鋒基斯活特剛為新西蘭取得2026世盃入場卷，正係人逢喜事精神爽，而且森林上次派白禮頓7蛋，正正就係基斯活特個人連中三元，同場翼鋒安東尼艾蘭加亦送出3次助攻，呢對進攻組合再對白禮頓，唔會放過數胡機會。

睇番森林近期作客表現，連場開出大比數，早前作客3比4輸畀紐卡素，但上場作客又大炒葉士域治4比2，可見佢哋作客係「神經刀」，相信半場大好快夠數。

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